بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ المطران بيتسابالا لتعيينه في القدس

هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، رئيس الأساقفة المطران بييرباتيستا بيتسابالا، لتعيينه بطريركًا جديدًا للبطريركيّة اللاتينية في القدس.وجاء بنص التهنئة: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ سيادة المطران بييرباتيستا بيتسابالا، لتعيينه بطريركًا جديدًا للبطريركيّة اللاتينية في القدس، ونصلي إلى الله القدير أن يبارك خدمتكم الجديدة".وكان قد عين البابا فرنسيس، ظهر اليوم السبت الموافق ٢٤ أكتوبر، رئيس الأساقفة بييرباتيستا بيتسابالا، بطريركًا جديدًا للبطريركيّة اللاتينية في القدس، ليكون بذلك البطريرك العاشر على البطريركيّة اللاتينية منذ إعادة تأسيسها عام ١٨٤٧.