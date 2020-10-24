مسن وزوجته يدليان بصوتهما في انتخابات النواب بالإسكندرية

حرص زوجان مسنان على المشاركة في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، حيث توكأ زوج مسن على رفيقة دربه للوصول إلى اللجنة الانتخابية بمدرسة الشهيد شريف محمد عمر بمنطقة مصطفى كامل.وقالت الزوجة إيمان مهدي، 62 عامًا، لـ« الدستور» إنها حريصة على المشاركة في انتخابات النواب، بل وجميع الاستحقاقات الانتخابية، لافتة إلى أن زوجها تخطى الـ70 عامًا ومريض، لكنه رافقها للإدلاء بصوته.وطالب الزوج حمدي شحاتة أن يتوفر خدمة للمسنين للإدلاء بأصواتهم عن طريق الإنترنت، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين يريدون المشاركة ولكن تمنعهم حالتهم الصحية.تجرى انتخابات النواب بالإسكندرية في 6 لجان عامة و363 مركزًا ومقرًا انتخابيًا، و‏1160 لجنة فرعية، حيث تضم الإسكندرية 4 مليون و67 ألف و901 ناخب بنطاق المحافظة لهم حق التصويت.