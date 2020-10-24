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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ناخبو الفيوم يصطحبون أطفالهم خلال مشاركتهم فى الانتخابات (صور)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:00 م
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
الفيوم_ زينب علاء
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اصطحب عدد كبير من الناخبين، ممَن لهم حق التصويت في انتخابات النواب 2020، أطفالهم أثناء الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية، في مشهد وطني رائع؛ لغرز الوطنية في نفوس الأطفال وتعليمهم الحفاظ على واجبهم الوطني.

ففى الدائرة الأولى بمركز الفيوم بلجنة مدرسة مناشي الخطيب ولجنة مدرسة منشأة العشيرى ولجنة مدرسة السنباط، احتشد عدد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ حفاظًا على سلامة وصحة الناخبين.

وعلى مستوى بندر الفيوم، بدأ التوافد يتزايد بعد منتصف اليوم والمتوقع أن يزداد في الساعات المقبلة، خاصة ببندر الفيوم في اليوم الأول للتصويت.

وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين، وهما السبت والأحد في التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطًا ساخنًا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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