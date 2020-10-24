الحريرى يبحث مع الرئيس اللبنانى تطورات ملف تشكيل الحكومة الجديدة

عقد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عصر اليوم، لقاء مع رئيس البلاد ميشال عون، جرى خلاله استعراض تطورات الوضع المتعلق بملف تشكيل الحكومة الجديدة.وقال الحريري- في تصريح صحفي مقتضب عقب اللقاء الذي استغرق قرابة الساعة إن الأجواء تتسم بالإيجابية، مشددا على أنه لن يتطرق إلى أي تفاصيل تتعلق بالاجتماع مع رئيس الجمهورية.وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت قبل يومين وأفضت إلى اختيار 65 عضوا بمجلس النواب لـ"الحريري" لتولي المنصب.والتقى الحريري أمس أعضاء مجلس النواب، سواء النواب المستقلين أو التكتلات النيابية، بشكل منفصل، في إطار "الاستشارات النيابية غير الملزمة" التي ينص عليها الدستور، ويقوم مقتضاها رئيس الوزراء المكلف باستطلاع آراء النواب والوقوف على مطالبهم في شأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة وآليات التمثيل الوزاري داخلها وجدول أعمالها والأولويات الحكومية التي ينبغي أن تُتبع.وأعلن الحريري عقب تكليفه برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة عن أنه سيعمل على تشكيل الحكومة على نحو سريع، وأن هذه الحكومة ستتألف من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وذلك لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان لوقف الانهيار الذي تشهده البلاد، والعمل في ضوء خطة "خريطة الطريق" الفرنسية التي تستهدف دعم ومساندة لبنان، وكذلك التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج مساعدات.وسبق للحريري أن تولي رئاسة الوزراء في لبنان 3 مرات أعوام 2009 و2016 و2019.