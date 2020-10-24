رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحريرى يبحث مع الرئيس اللبنانى تطورات ملف تشكيل الحكومة الجديدة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:17 م
الحريري
الحريري
أ ش أ
طباعة
عقد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عصر اليوم، لقاء مع رئيس البلاد ميشال عون، جرى خلاله استعراض تطورات الوضع المتعلق بملف تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الحريري- في تصريح صحفي مقتضب عقب اللقاء الذي استغرق قرابة الساعة إن الأجواء تتسم بالإيجابية، مشددا على أنه لن يتطرق إلى أي تفاصيل تتعلق بالاجتماع مع رئيس الجمهورية.

وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت قبل يومين وأفضت إلى اختيار 65 عضوا بمجلس النواب لـ"الحريري" لتولي المنصب.

والتقى الحريري أمس أعضاء مجلس النواب، سواء النواب المستقلين أو التكتلات النيابية، بشكل منفصل، في إطار "الاستشارات النيابية غير الملزمة" التي ينص عليها الدستور، ويقوم مقتضاها رئيس الوزراء المكلف باستطلاع آراء النواب والوقوف على مطالبهم في شأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة وآليات التمثيل الوزاري داخلها وجدول أعمالها والأولويات الحكومية التي ينبغي أن تُتبع.

وأعلن الحريري عقب تكليفه برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة عن أنه سيعمل على تشكيل الحكومة على نحو سريع، وأن هذه الحكومة ستتألف من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وذلك لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان لوقف الانهيار الذي تشهده البلاد، والعمل في ضوء خطة "خريطة الطريق" الفرنسية التي تستهدف دعم ومساندة لبنان، وكذلك التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج مساعدات.

وسبق للحريري أن تولي رئاسة الوزراء في لبنان 3 مرات أعوام 2009 و2016 و2019.

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى والقنوات الناقلة

القصة الكاملة حول اختفاء زوجة زعيم كوريا الشمالية

رسميا.. مصر تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

الصور

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

image description

إطلالات جذابة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الاتحاد الأوروبى: الاتفاق حول سد النهضة بأيدى مصر والسودان وإثيوبيا

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

طلعت حرب الثقافي يحتفل بعيد المقاومة الشعبية.. الليلة

«الأدهم» للنشر تصدر المجموعة القصصية «فتاة إيرلهام»

بكى لـ«أحلام الفتى الطائر».. ابنة أخو نجيب سرور تروى لحظاته الأخيرة

ورشة «فن تشكيل بالنحاس» ببيت السنارى.. غدًا