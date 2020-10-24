باباجان: أردوغان يحرم الشباب من التعبير عن نفسه

انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم «ديفا»، علي باباجان، النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، نتيجة سياسة القمع التي يتبعها مع الشباب، مؤكدًا أن الشباب لم يعد قادرًا على التعبير عن نفسه بسبب هذا النهج.قال علي باباجان، السبت، في كلمة له خلال اجتماع حزبه: «لا نريد الاعتقالات لجيل لأنه يطرح الأسئلة أو يضع تغريدة ما يقول الشباب نخشى أن نضع تغريدة على حسابنا.. كيف تحولنا لدولة تخشى لوحة مفاتيح مكونة من 280 حرفًا؟!».وأوضح باباجان أن نظام أردوغان كان منشغلًا بتنشئة جيل يسير على نهجهم وفكرهم، مشيرًا إلى أن هناك تفاوتًا بين من يملكون المال ومن لا يملكونه من أجل الحصول على فرصة التعليم.وشدد باباجان على أن حزب «ديفا» سيعمل على أن يحصل الجميع على التعليم بشكل جيد، دون التفرقة بين من يملكون المال أو لا، مؤكدًا أن الدولة تحتاج جيلًا يسأل، لأن التفكير النقدي هو قلب العالم المعاصر، فالجيل الجديد يتمرد على نهج «مقاس واحد يناسب الجميع».