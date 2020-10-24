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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

راعى كنيسة العذراء بالإسكندرية يدلى بصوته فى انتخابات النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:21 م
رويس مرقس
رويس مرقس
الإسكندرية_ هبه عويضه
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أدلى القمص رويس مرقس، وكيل البطريركية السابق بالإسكندرية، وراعي كنيسة السيدة العذراء بغبريال، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت فعالياتها اليوم منذ التاسعة صباحًا، وتستمر حتى التاسعة مساءً على مدار يومين.

وتوجه القمص رويس مرقس إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة رياض الإعدادية بنين بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، حيث أدلى بصوته، تحفيزًا لجميع المواطنين للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وكان قد توافد الناخبون، على اللجان الانتخابية بالإسكندرية، بعد فتح أبوابها للإدلاء بأصواتهم وبدء عملية التصويت فى اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب، حيث شهدت اللجان الانتخابية، منذ اللحظات الأولى إقبالًا ملحوظًا على صناديق الاقتراع.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية في ٦ لجان عامة، و٣٦٣ مركزًا ومقرًا انتخابيًا، و‏١١٦٠ لجنة فرعية، حيث تضم الإسكندرية ٤ ملايين و٦٧ ألفًا و٩٠١ ناخب بنطاق المحافظة لهم حق التصويت.

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