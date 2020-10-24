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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 5 سفن للحاويات والبضائع العامة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:04 م
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وذكر الميناء  في بيان اليوم السبت- أنه غادر الميناء قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 40 حاوية مكافئة، وارد من الإسكندرية، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 4319 شاحنة، منها 158 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 9623 من البضائع العامة.

وأضاف البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 11 ألفًا و87 طنًا، شملت 6863 طن فوسفات و4224 طن رمل، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54 ألفًا و795 طنًا، شملت 2161 طن خشب زان و431 طن جرارات و12 ألفًا و968 طن قمح و34 ألفًا و74 طن ذرة و5161 طن فول.

وتابع البيان أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 515 حاوية مكافئة شملت خضروات (بطاطا وبطاطس وفاصوليا) وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وبرسيم وحبة البركة وريحان وزيتون وكتان وكركدية وليمون وينسون) وفواكه (رمان وبلح ومانجو وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وهولندا وسنغافورة وإنجلترا وسيريلانكا والصين وإيطاليا والهند وألمانيا وهونج كونج، فيما بلغت عدد الحاويات الوارد 782 حاوية مكافئة والحاويات الترانزيت 1498 حاوية مكافئة.

وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 96 ألفًا 566 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80 ألفًا و13 طنًا.

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