رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الإبداع الآسيوي.. بين الحضور والغياب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:10 م
زين عبد الهادي
زين عبد الهادي
خالد حماد
طباعة
لا أحد يستطيع أن يعطي حكم قيمى بأن ثمة حضور للإبداع الآسيوي أو غيابه، تتباين الأراء حول اشتباك مثقفي المنطقة العربية بالإبداع الآسيوى، عن حضوره واشتباكه مع راهن المشهد الإبداعي العربي، لا يمكن مثلا وضع مقارنة بين الحضور الإبداعى الآسيوي بتنويعاته المختلفة الصيني اليابانى، الإيرانى الكوري، وحضور الإبداعي الإنجليزي أو الثقافة الإنجليزية، بالرغم من الاقتراب الجغرافي والتاريخى والقواسم المشتركة بين الثقافة الآسيوية والعربية إلا أنه من الواضح ثمة غياب للإبداع الآسيوي.

أكد الكاتب الصحفي والروائي أشرف أبو اليزيد أن إمكانية قياس الحضور الأدبي العالمي عامة، والآسيوي خاصة، بمدى انتشار ترجمات هذا الأدب، بنسخ تتخطى الأعداد المحدودة والرمزية، واستدعاء رموزه في أنشطة ثقافية تتجاوز الغرف المغلقة، والجلسات الرسمية، وأعتقد "أن مهمة تكريس هذا الحضور تقع على عاتق المترجمين المحترفين الموهوبين وهؤلاء يستمدون حياتهم العملية من المؤسسات الراعية لهم".

وأشار أبو اليزيد إلى تكاتف الدور المؤسسي، سواء كان حكوميا يمثله المركز القومي للترجمة، وسلسلة الجوائز في هيئة الكتاب، أو كان دارا خاصة يمثلها بشكل واضح بيت الحكمة، المتخصص في نشر الأدب الصيني، ضمن إصداراته المتنوعة.

ولفت إلى أن آسيا ليست الصين وحدها، ومن ثم أرى غيابا كبيرا للأدب الآسيوي، إلا من جهود فردية، يمثلها نموذجا عن الأدب الكوري الدكتور محمود عبد الغفار.

واستطرد أبو اليزيد لقد حاولتُ من خلال السلسلة التي أصدرها (إبداعات طريق الحرير) سد تلك الفجوة، فترجمتُ عن الإنجليزية مجموعة للشاعر الهندي هيمانت ديفاتي، ومختارات للشاعر الكوري مانهي، ونشرت دراسة نقدية للكاتبة الهندية سبينة عباس، وأصدرت رضوى أشرف في السلسلة ذاتها (الأنامل القرمزية) وهو 8 روايات قصيرة لكاتبات كوريات.

وختم أبو اليزيد: أتمنى أن تصدر سلسلة للأدب الآسيوي عن جهة رسمية لنخرج من الاستلاب الثقافي الأوروبي المدمن، وأن تنظم فعاليات موازية يدعى إليها أعلام الأدب الآسيوي لجمهور الثقافة في مصر، والمشتغلين بعوالمها الأدبية.

في نفس السياق، لفت الدكتور زين عبد الهادي إلى أن الحضور الإبداعي الأدبي الآسيوي الآن يختلف عن العقود الماضية، ولا يعود الأمر لأسباب تتعلق بحصول بعض الروائيين الآسيويين على جائزة نوبل الآداب، فعلى مدار العقود الماضية كانت الأعمال الأدبية التي تنتمي لدول آسيوية تترجم إلى العربية ولعل أهمها أعمال طاغور الشاعر الهندي العظيم صاحب فلسفة الحب والجمال (1861- 1941).

وخلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي بدأت أعمال الكتاب من أدباء وشعراء يابانيين وصينيين تغزو الأدب العربي، ومنها الحضور القوي لمويان في الرواية خاصة بروايته الساخرة "الثور"، و"الذرة الرفيعة الحمراء"، كما أن مو نفسه تحدث عن العلاقة على المستوى الأدبي والتخيلي مع نجيب محفوظ والتماسات بين شخصيتيهما.
ميرا أحمد
ميرا أحمد
ميرا أحمد: كتاب الأغاني هو أيقونة الثقافة الصينية
تلفت مترجمة الأدب الصيني ميرا أحمد إلى أن الأدب الصينى برهن على مدى على تفوقه وقدرته، فهو من أشهر وأعرق الآداب فى العالم. وليس غريب على الصين أن تتطلع على الثقافات الخارجية لتثرى ثقافتها وتعزز من ميراثها الأدبى.

وتشير ميرا أحمد إلى أن الصين ظلت حبيسة أسوار من العزلة فترات طويلة، ربما يكون هذا بسبب الأسباب الجغرافية أو السياسية أو حتى تاريخية.ورغم ذلك قدم الكتاب الصينيين أعمالًا هامة على مدار 3000 عام تقريبا، فى البداية تضمنت الأعمال الأدبية موضوعات عن التاريخ والفلسفة والعلوم، وتجلت تعاليم الكونفوشيوسية فى معظم أعمالهم. وباكورة الأدب الصينى هى مختارات شعرية بعنوان كتاب الأغانى. وأشهر كلاسيكيات الأدب الصينى" حلم المقصورة الحمراء، الرحلة إلى الغرب، حرب الممالك الثلاثة.
مي ممدوح
مي ممدوح
مي ممدوح: الأدب الآسيوي حاضر بالفعل
تقول المترجمة مي ممدوح إن الأدب الأسيوى موجود بالفعل، لكن وجوده باهت قليلا لو قورن بالأدب الغربي الأوروبي منه والأمريكي، حتما الأدب الروسي سيحتل المرتبة الأولى في الحضور، فأعمال تشيخوف ودستويفسكي وآخرين لا يجهلها قاريء عربي مثقف، وعلى الجانب الأخر يتوالى نشر الإبداع الصيني وان كان أقل مما ينبغي نظرا لظروف الصين الخاصة، والتي جعلت منها مجتمعا منغلق لوقت قريب، لكن الآن بات نشاط حركة الترجمة عن الأدب الصيني أفضل مما سبق، وباتت اسماء مثل مويان ويوهوا، وسو تونغ، مألوفة بعض الشيء على الآذان، وخاصة بعد حصول مويان على جائزة.

ولفتت إلى أن ما يتعلق بالأدب الياباني فتبقى روايات هاروكي موراكامي قد ترجم منها الكثير، إجمالا الأدب الآسيوي حاضر غير أن معوقات كثيرة تحول دون انتشاره كما الآداب الغربية، فقد ترجمت الكثير من الأعمال عن ترجمات وسيطة، بينما تظل المشكلة التى تحول دون رواجه ممثلة في قلة أعداد المترجمين المؤهلين، وصعوبة الحصول على حقوق النشر، والصعوبات التي تلاقيها دور النشر في تقديم هذا الأدب.

موضوعات متعلقة

الباز: الشعب وراء نجاح الدولة في تنظيم كل الفعاليات الكبرى

الباز عن شراء الأصوات: «ليست ظاهرة.. لكن موجودة ويتم التحقيق فيها»

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

«كاذبون».. الإخوان يحاولون تشويه الانتخابات البرلمانية

الباز عن شراء الأصوات: «ليست ظاهرة.. لكن موجودة ويتم التحقيق فيها»

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تفتتح برنامج «تصنيف وفهرسة المكتبات» عبر البث المباشر

الإبداع الآسيوي.. بين الحضور والغياب

تفاصيل التقدم للدورة الثالثة من مسابقة الشاعر عبدالرحمن الأبنودى

عالم فرنسي يثبت أكذوبة المحرقة اليهودية