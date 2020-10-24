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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يكلف بإعادة بناء منزل لحماية أسرة من الشتاء

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:01 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد
ولاء القاضى
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التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه اليوم السبت، بعدد من المواطنين لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم، جاء ذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية لتفقد أعمال رفع تراكمات القمامة بمنطقة المطحن بحى غرب شبين الكوم.

ووجه محافظ المنوفية التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لإمكانية إعادة بناء منزل وتأهيله، حفاظًا على الأسرة من فصل الشتاء، جاء ذلك استجابة لشكوى مواطنة تقيم بمنزل عبارة عن حجرتين ومسقوف بالخشب، كما أمر بصرف إعانة مالية عاجلة مراعاة لظروفها الاجتماعية والصحية لزوجها، حيث إنه يعاني من بتر في أصابع اليد وقطع بالأوتار ولا يستطيع العمل وليس لديهم مصدر دخل.

كما تضمن اللقاء صرف إعانة مالية لمواطنة تقيم بحي الشهيد عبدالمنعم رياض بنطاق حى غرب شبين الكوم وتعول أربعة من الأبناء في مراحل التعليم المختلفة، مراعاة لظروفها ومرض زوجها وحفاظًا على مستقبل أولادها، وكذا صرف إعانة مالية لأخرى تعول ثلاثة من الأبناء بالتعليم وليس لديهم أي مصدر دخل.

كما وافق المحافظ على صرف إعانة مالية لسيدة تلتمس مساعدتها فى تحمل تكاليف العلاج وتحتاج إلى إجراء عملية مراعاة لظروفها الصحية، كما وجه المحافظ بضرورة توفير كرسى كهربائى لمواطن من ذوي الهمم يقيم بمنشأة السادات بالشهداء لمساعدته على الحركة وممارسة حياته بشكل طبيعى، فضلًا عن صرف إعانة مالية له.

وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم بالتواصل المباشر مع كل المواطنين ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية لرفع العبء عن كاهلها وتحسين مستوى المعيشة بهدف تحقيق حياة كريمة وآمنة لها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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