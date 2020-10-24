نورا علي: طوابير التصويت بانتخابات النواب تعكس وعى المواطنين

قالت الخبيرة السياحية نورا علي، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة والمرشحة على القائمة الوطنية "من أجل مصر" بانتخابات مجلس النواب، إن الإقبال الكبير على التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وخاصة من جانب القطاع السياحي تعكس أهمية المجلس القادم في إصدار تشريعات تخفف من آلام القطاع الذي عانى الكثير خلال الفترة الماضية والمتضرر الأكبر من أزمة كورونا.وأشادت "علي"، في بيان اليوم، بإقبال المواطنين على انتخابات المجلس، مؤكدة أن الطوابير الممتدة أمام لجان التصويت اليوم تؤكد حرص المواطنين على اختيار من يمثلهم، ووعي الجميع بالمشاركة السياسية.وقالت إن القطاع السياحي والفندقي يشارك بقوة في حشد المواطنين أمام اللجان لتسهيل الإدلاء بأصواتهم، موضحة أن المستثمرين وأصحاب شركات السياحة ناشدوا جميع العاملين بالسياحة المشاركة بفاعلية في هذا العرس الانتخابي، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وضرورة التباعد الاجتماعي لتفادي العدوى أثناء عملية التصويت، كما أن الشركات والفنادق في منتجعات البحر الأحمر والأقصر، خصصت أتوبيسات سياحية مكيفة لنقل العاملين إلى لجان الاقتراع لتحفيزهم على المشاركة، موضحة أن العاملين بالقطاع السياحي معنيون بالدرجة الأولى باختيار مجلس يعبر عن طموحاتهم للخروج من الأزمة الحالية، والتي تعصف بكل جهود العودة السريعة للقطاع الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.