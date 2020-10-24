عمدة الصوامعة بسوهاج: سيارات لنقل كبار السن للجان تكريمًا لهم

قال سيد فؤاد عباس، عمدة قرية نجوع الصوامعة، إن التصويت فى الانتخابات واجب وطنى، لذلك علينا تسهيل مهمتهم فى إلادلاء باصواتهم بيسر قدر الاستطاعة.وأضاف فى تصريحات لـ" الدستور" أن هناك بعض الناخبين لديهم الرغبة فى المشاركة خاصة كبار السن، لكن تمنعهم ظروفهم الصحية أو صعوبة التنقل من أداء الواجب، لذا كان واجبا علينا توفير سيارات لنقلهم بجانب توفير كمامات ووسائل حماية ضد فيروس كورونا.ودعا المواطنين للمشاركة بكثافة فى التصويت لإتمام العرس الديمقراطى خلال الساعات المقبلة.كانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين، هما السبت والأحد في التاسعة صباحا، حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.