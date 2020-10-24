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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

محافظ الجيزة: استمرار التعقيم وتطبيق التدابير الاحترازية باللجان

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:50 م
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
عبدالله هشام
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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن أعمال اللجان الانتخابية لمجلس النواب بدأت على مستوى المحافظة فى الموعد المقرر لها فى التاسعة من صباح اليوم السبت.

وأضاف المحافظ، أن هناك تفعيلًا مستمرًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مشيرا إلى تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والطب البيطرى للاستمرار في تعقيم اللجان بنطاق المحافظة.

وكلف قطاع الصحة بتوعية المواطنين المتوافدين على اللجان، للالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعى، إضافة إلى التمركزات المنتشرة لسيارات الإسعاف والإطفاء للتجاوب فورا مع أي طوارئ.

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومي، هما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل

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