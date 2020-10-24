رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:24 م
سيتى كلوب
سيتى كلوب
طباعة
◄ مجتمع خاص للسيدات داخل الفروع دون الحاجة إلى الخروج من النادي

تستعد أندية سيتى كلوب لافتتاح ٤ فروع ضمن 15 فرع أعلنت عنها الشركة لافتتاحها فى 15 محافظة، وسيتم قبل نهاية العام الحالي، افتتاح فرع كفرالشيخ على مساحة ٥٥.٣٦٧ م، وفرع شبين الكوم على مساحة ٤٣.٤٦٧م، وفرع العاشر من رمضان على مساحة ٩٣،٦١٢ م، وفرع العبور على مساحة ٩٦،٩٢٠ م، ويجرى حاليا تكثيف الاعمال الانشائية والتشطيبات لافتتاح الفروع الأربعة فى الموعد المحدد حتى يستطيع عملاء سيتى كلوب من الاستمتاع بالتجربة الجديدة للاندية بالمحافظات والتى تقدم لروادها كافة الخدمات الرياضية والاجتماعية والترفيهية.
وفى تجربة فريدة من نوعها تقدم أندية سيتى كلوب خدمات جديدة للمرأة، من خلال إنشاء مجتمع خاص بالسيدات داخل الصرح الرياضى الجديد، وذلك عن طريق تخصيص مركز للسيدات وجيم منفصل ومنتجع صحي، بالإضافة إلى مركز تجميل وكوافير وعيادات نسائية ومحلات لمستحضرات ومستلزمات التجميل، ويستهدف نادى سيتى كلوب خلق مجتمع متكامل للمرأة، دون أن تحتاج إلى أى عنصر خارج النادى، فى تجربة فريدة بالرياضة المصرية، انطلاقاً من دور سيتى كلوب ومسئوليته الاجتماعية فى تقدير دور العنصر النسائى فى المجتمع وإيماناً بالجهود التى تقدمها، بهدف تفعيل دور المرأة بشكل أكبر فى الحياة الرياضية على وجه خاص.
وشهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً على الاشتراك فى عضوية سيتى كلوب، وقاربت الاشتراكات بمعظم الفروع فى المدن على الانتهاء بحد أقصى 800 عضوية لكل مدينة، فى بارقة أمل جديدة للرياضة المصرية التى تنتظر تغيرا جذرياً بعد إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحصول على خدمات رياضية واجتماعية مميزة فى جميع أنحاء الدولة المصرية، لاتقل فى كفائتها عن الأندية الكبرى.
وسيتم من خلال أندية سيتى كلوب العمل على اكتشاف المواهب الجديدة فى كافة الألعاب الرياضية من خلال الاعتماد على عدد من المدارس والاكاديميات الرياضة التى تساعد على ذلك، وبالفعل تعاقدت سيتى كلوب مع عدد من الأسماء التى لها باع طويل فى الرياضات المختلفة، ومنها التعاقد لأكاديمية كرة القدم، مع الكابتن عادل مصطفى، والكابتن محمد علام لأكاديمية السباحة، وكل من أحمد الأحمر، حسن يسري، محمد رشاد، لكرة اليد، والكابتن عمر برلسى، للأسكواش، وطارق الغنام وطارق خيرى، لكرة السلة، وكل من عبدالله عبدالسلام، أحمدصلاح، أنس ابو هاشم للكرة الطائرة.
كما نجحت إدارة سيتي كلوب في التعاقد مع شركة ملابس عالمية ستكون مفاجأة لكل أعضاء النادي فور الإعلان عنها، لتوفير ملابس جميع لاعبي سيتي كلوب في كل المحافظات، كما تم التعاقد مع أندية عالمية لإنشاء أكاديميات لها في سيتي كلوب، حيث ستوفر هذه الخطوة إمكانية تدريب الناشئين بأحدث الطرق وأفضل وسائل التدريب والتي تطبق في العالم كله، لإفراز ناشئين يكون لهم تواجد في عالم الاحتراف الأوروبي.

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة حول اختفاء زوجة زعيم كوريا الشمالية

الباز: دعاء خليفة «نمرة إخوانية» جديدة.. وتكلمت عنى شخصيًا

«ابن مين يا هشام».. هاشتاج يتصدر تويتر بعد فضيحة غادة نجيب

الباز يكشف حقيقة تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة

الصور

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة في لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون في ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

image description

إطلالات جذابة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة

الأكثر قراءة

الاتحاد الأوروبى: الاتفاق حول سد النهضة بأيدى مصر والسودان وإثيوبيا

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

ورشة «فن تشكيل بالنحاس» ببيت السنارى.. غدًا

وزيرة الثقافة تدلى بصوتها: المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية واجب وطنى

طلعت حرب الثقافي يحتفل بعيد المقاومة الشعبية.. الليلة

في ذكرى «شاعر العقل».. أعمال شاهدة على مآسي نجيب سرور