افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

◄ مجتمع خاص للسيدات داخل الفروع دون الحاجة إلى الخروج من النادي



تستعد أندية سيتى كلوب لافتتاح ٤ فروع ضمن 15 فرع أعلنت عنها الشركة لافتتاحها فى 15 محافظة، وسيتم قبل نهاية العام الحالي، افتتاح فرع كفرالشيخ على مساحة ٥٥.٣٦٧ م، وفرع شبين الكوم على مساحة ٤٣.٤٦٧م، وفرع العاشر من رمضان على مساحة ٩٣،٦١٢ م، وفرع العبور على مساحة ٩٦،٩٢٠ م، ويجرى حاليا تكثيف الاعمال الانشائية والتشطيبات لافتتاح الفروع الأربعة فى الموعد المحدد حتى يستطيع عملاء سيتى كلوب من الاستمتاع بالتجربة الجديدة للاندية بالمحافظات والتى تقدم لروادها كافة الخدمات الرياضية والاجتماعية والترفيهية.

وفى تجربة فريدة من نوعها تقدم أندية سيتى كلوب خدمات جديدة للمرأة، من خلال إنشاء مجتمع خاص بالسيدات داخل الصرح الرياضى الجديد، وذلك عن طريق تخصيص مركز للسيدات وجيم منفصل ومنتجع صحي، بالإضافة إلى مركز تجميل وكوافير وعيادات نسائية ومحلات لمستحضرات ومستلزمات التجميل، ويستهدف نادى سيتى كلوب خلق مجتمع متكامل للمرأة، دون أن تحتاج إلى أى عنصر خارج النادى، فى تجربة فريدة بالرياضة المصرية، انطلاقاً من دور سيتى كلوب ومسئوليته الاجتماعية فى تقدير دور العنصر النسائى فى المجتمع وإيماناً بالجهود التى تقدمها، بهدف تفعيل دور المرأة بشكل أكبر فى الحياة الرياضية على وجه خاص.

وشهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً على الاشتراك فى عضوية سيتى كلوب، وقاربت الاشتراكات بمعظم الفروع فى المدن على الانتهاء بحد أقصى 800 عضوية لكل مدينة، فى بارقة أمل جديدة للرياضة المصرية التى تنتظر تغيرا جذرياً بعد إتاحة الفرصة أمام الجماهير للحصول على خدمات رياضية واجتماعية مميزة فى جميع أنحاء الدولة المصرية، لاتقل فى كفائتها عن الأندية الكبرى.

وسيتم من خلال أندية سيتى كلوب العمل على اكتشاف المواهب الجديدة فى كافة الألعاب الرياضية من خلال الاعتماد على عدد من المدارس والاكاديميات الرياضة التى تساعد على ذلك، وبالفعل تعاقدت سيتى كلوب مع عدد من الأسماء التى لها باع طويل فى الرياضات المختلفة، ومنها التعاقد لأكاديمية كرة القدم، مع الكابتن عادل مصطفى، والكابتن محمد علام لأكاديمية السباحة، وكل من أحمد الأحمر، حسن يسري، محمد رشاد، لكرة اليد، والكابتن عمر برلسى، للأسكواش، وطارق الغنام وطارق خيرى، لكرة السلة، وكل من عبدالله عبدالسلام، أحمدصلاح، أنس ابو هاشم للكرة الطائرة.

كما نجحت إدارة سيتي كلوب في التعاقد مع شركة ملابس عالمية ستكون مفاجأة لكل أعضاء النادي فور الإعلان عنها، لتوفير ملابس جميع لاعبي سيتي كلوب في كل المحافظات، كما تم التعاقد مع أندية عالمية لإنشاء أكاديميات لها في سيتي كلوب، حيث ستوفر هذه الخطوة إمكانية تدريب الناشئين بأحدث الطرق وأفضل وسائل التدريب والتي تطبق في العالم كله، لإفراز ناشئين يكون لهم تواجد في عالم الاحتراف الأوروبي.