وزيرة الثقافة تدلى بصوتها: المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية واجب وطنى

أدلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بصوتها في انتخابات مجلس النواب بمدرسة أبوبكر الصديق التجريبية للغات بمدينة الشيخ زايد.وأكدت عقب الإدلاء بصوتها على أهمية المشاركة الإيجابية فى العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات التشريعية باعتبارها واجبا وطنيا على كل المصريين، وأحد صور التعبير عن قوة الانتماء حفاظًا على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات خلال الفترة الماضية مما ساعد على العبور بالوطن إلى مرحلة الاستقرار والتنمية.وناشدت الوزيرة جميع المواطنين بالمشاركة فى الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب، واختيار مرشحهم الذي يمثلهم فى دائرتهم لخدمتهم وخدمة الوطن.