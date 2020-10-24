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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الأمطار تغرق شوارع وميادين دمياط (فيديو)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:45 م
الأمطار
الأمطار
حسام فهمي
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شهدت محافظة دمياط، اليوم السبت، موجة رياح شديدة أعقبها هطول أمطار بشكل متقطع تسببت في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة.

كما تسببت الأمطار في غرق الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة.

في سياق آخر، لم تؤثر الأمطار على سير حركة تداول السفن بميناء دمياط، حيث تم تداول سفن الحاويات والبضائع بصورة طبيعية.

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