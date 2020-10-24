«صحة الشرقية»: تقديم الخدمة الطبية لـ1202 مواطن بعرب درويش

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 1202 مواطن من أهالي قرية عرب درويش التابعة لرئاسة مركز فاقوس، من خلال قافلة علاجية شاملة نظمتهما المديرية علي مدار يومين، لتقديم خدمة متميزة وصرف العلاج بالمجان بالمناطق النائية، حفاظًا علي صحة المواطنين.وأكد أن القافلة الطبية وقعت الكشف الطبي وأجرت تحاليل وفحوصات وصرفت العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلي أنه تم تحويل 6 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية مثل (الباطنة - الجراحة العامة-القلب- العظام- الأطفال- النساء والتوليد – الأسنان - جلدية وتناسلية - تنظيم أسرة - أنف وأذن)، بالإضافة إلي إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، مشيرًا إلي أنه خلال اليومين تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1202 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم.