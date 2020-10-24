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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف: توفير التعقيم قبل وبعد دخول لجان انتخابات النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:13 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف محمد حفيظ
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تفقد الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، عددا من المقار واللجان الانتخابية بمركزي بني سويف وناصر للاطمئنان على سير انتخابات مجلس النواب في يومها الأول، والتي انطلقت في الساعة التاسعة من صباح اليوم،حيث يبلغ عدد الناخبين بالمحافظة مليون و883 ألف 354 موزعين على 692 لجنة فرعية داخل 481 مركز انتخابي موزعة على 4 دوائر، وتقع بني سويف ضمن المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

واطمأن محافظ بني سويف خلال جولته، على الإجراءات المنفذة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان وتهيئة الأجواء المناسبة للتسيير على للناخبين أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم،ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الوقائية الصحية من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات البينية والالتزام بالأماكن المحددة لوقوف الناخبين، بالإضافة إلى توافر مواد التعقيم والتطهير، وتطهير اللجان الانتخابية قبل وبعد عملية الاقتراع طوال أيام الانتخابات، نظرا لإجراء الانتخابات في ظل ظروف استثنائية مع تداعيات فيروس كورونا.

وفي إحدى اللجان بمدينة ناصر والتي تشهد إقبالًا من المواطنين، تحدث المحافظ مع بعض المواطنين، مطالبا بالمسافات البينية بينهم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية ولم يستكمل المحافظ جولته إلا بعد تطبيق هذه التوجيهات، حفاظا على سلامة وصحة الناخبين.

وأكد المحافظ على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية على الجانب التنظيمي من خلال تقديم كافة التيسيرات المطلوبة لتسهيل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها لانتخابات الجولة الأولى من الانتخابات، وتمت مراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية على المقار الانتخابية بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، وأنه تجري المتابعة اللحظية للانتخابات من خلال منظومة محكمة سواء ميدانيا بالمرور والتواجد باللجان أومن خلال غرفتين عمليات رئيسية ومركزية بديوان عام المحافظة بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.

وفتحت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب أبوابها اليوم السبت في التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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