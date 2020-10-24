سفير تايلاند لـ«الطيب»: مطمئنون على أبنائنا فى رحاب الأزهر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، بمقر مشيخة الأزهر، يورتايورن إيوتكسان، سفير تايلاند في القاهرة؛ لبحث مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين.وقال "يورتايورن"،: "أبعث لفضيلتكم تحيات واحترام كل قيادات تايلاند؛ على ما تبذلونه من جهود كبيرة، وصل صداها للعالم كله، نؤكد لفضيلتكم أننا مطمئنون على أبنائنا الدارسين في الأزهر الشريف، كما يسعدنا التعاون معكم وتعزيز علاقاتنا العلمية والثقافية المشتركة".من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن اعتزاز الأزهر بهذه العلاقات الطيبة مع تايلاند، مؤكدًا أن تايلاند تأتي في مقدمة الدول الأكثر كثافة من حيث عدد الطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر، في المراحل الدراسية كلها، مشيدًا بمبادرات الطلاب التايلانديين في كثير من المجالات العلمية والاجتماعية داخل أروقة الأزهر الشريف، وبدور سفارة تايلاند في متابعة أمور الطلاب التايلانديين الدارسين في الأزهر والوقوف على مشكلاتهم ومعالجتها بالشكل المناسب.جدير بالذكر أن هناك ٣٤٧١ طالبًا وطالبة من تايلاند، يدرسون في الأزهر بالمراحل التعليمية، من رياض الأطفال وحتى المرحلة بعد الجامعية، منهم٤٦٠ طالبًا ملتحقون بالمدن الجامعية، كما أن للأزهر ١٧ مبتعثًا ما بين مدرس وواعظ وأكاديمي لتايلاند.