مسيرة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات بالإسكندرية

شهدت منطقة المكس غرب الإسكندرية، مسيرة بالسيارات والأعلام المصرية نظمها مجلس أمناء إدارة العجمي التعليمية والإدارة التعليمية غرب المدينة، وحي العجمي بالبيطاش، لحث الناخبين على النزول إلى الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020.ورفعت المسيرة أعلام مصر، وبعض اللافتات مدون عليها "انزل.. شارك.. انتخب"، كما استقبل رئيس حي العجمي السيد موسى، المسيرة بالأعلام والتحية والترحاب الشديد.قال جمال الطلخاوي، رئيس مجلس أمناء إدارة العجمي التعليمية: "إن مشاركة مجلس الأمناء والإدارة التعليمية برئاسة رحاب جابر، تأتي في إطار دعم المسيرة الديمقراطية وبناء على توجيهات وكيل الوزارة ومحافظ الإسكندرية، كما أن مشاركة رئيس حي العجمي والعاملين بالحي في هذا هو شيء يؤكد أن كل المسئولين على قلب رجل واحد.وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين، هما السبت والأحد في التاسعة صباحا، حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.