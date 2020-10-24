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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

أبوشقة: نعيش عصر الديمقراطية وعلى المصريين أن يكونوا على قلب رجل واحد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:09 م
المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة
إسلام نصير
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أشاد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، بإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على إتمام انتخابات مجلس النواب في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد والظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأوضح أبوشقة أن ذلك يؤكد إصرار الرئيس السيسي على تنفيذ المشروع الوطني لبناء دولة ديمقراطية حديثة يسود فيها الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بما يدل على أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن مصر والمصريين جميعًا والقيادة السياسية على تصميم وإرادة وقلب وفكر رجل واحد من أجل بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة.

وأضاف أبوشقة أن ما شهدناه في انتخابات مجلس الشيوخ وما أفرزته من عناصر وطنية وكفاءات تمثل كل القوي السياسية والحزبية والفكرية والاقتصادية والثقافية، وما شاهدناه في تشكيل مكتب المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الذي ينتمي إلى حزب الأغلبية، والوكيلين: الأول المستشار بهاء الدين أبوشقة يمثل حزب معارض، والثاني السيدة القبطية فيبي فوزي جرجس تمثل حزب الشعب الجمهوري، وهذا يؤكد أننا شعب واحد، ويؤكد على الوحدة الوطنية، وأننا نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة ونفعل المادة الخامسة من الدستور، والتي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة.

ونوه أبوشقة بأننا أمام عصر ديمقراطي وعلى المصريين جميعًا أن يتكاتفوا ويكونوا على قلب وتصميم وإرادة رجل واحد من أجل تحقيق حلم المصريين جميعًا على إنجاح الديمقراطية، لأننا أمام نموذج حقيقي نكون فيها أمام الرأي والرأي الآخر وأمام أغلبية ومؤيد ومعارض ونكون أمام معارضة وطنية لا تبتغي إلا مصلحة الوطن والمصريين جميعًا وبناء الدولة المصرية القوية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وثمن رئيس حزب الوفد الدور الرائع للشرطة المصرية والقوات المسلحة المصرية في تأمين العملية الانتخابية دون أي تداخلات بأي صورة من الصور، وأيضًا الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحقيق الإشراف الكامل للعملية الانتخابية منذ الإعلان حتى إعلان النتيجة في نزاهة وحيادية كاملة يشهد لها الجميع.

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