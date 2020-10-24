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سياسي

«تنسيقية الأحزاب» متابعة مستمرة لانتخابات مجلس النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:20 م
جريدة الدستور
محمد الشريف وإسلام نصير
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قالت الدكتورة شيماء عبدالإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة عمليات التنسيقية تعمل بصورة مستمرة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، مضيفة أن التنسيقية لديها 28 مرشحًا في القائمة الوطنية "من أجل مصر"، و6 على نظام الفردي، مشيرة إلى أنه منهم 9 مرشحين يخوضون السباق الانتخابي على نظام القائمة فى المرحلة الأولى واثنان فردي فى محافظة الإسكندرية وسوهاج.

وأضافت عبدالإله، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي، أنه الغرفة ستصدر عددًا من البيانات المختلفة من خلال متابعة الانتخابات عن طريق مراسلين ومتابعي الانتخابية لتنسيقية الأحزاب في محافظات المختلفة منها الجيزة والفيوم والبحر الأحمر وقنا والأقصر.

وفتحت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب أبوابها اليوم السبت في التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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