رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرة التجارة تستعرض مع «حماية المنافسة» سبل الارتقاء بمنظومة العمل

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:11 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
طباعة
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على الارتقاء بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في خلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي الأمر الذي يسهم في تدعيم قواعد اقتصاد السوق الحرة، مشيرة إلى أن الجهاز يعد أحد أهم الركائز الأساسية في منظومة الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم لجهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية حيث استعرضت مع فريق العمل برئاسة إبراهيم السجيني والذي تم تكليفه مؤخرًا كقائم بعمل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، منظومة العمل بالجهاز والخطط والبرامج المستقبلية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

شارك في الزيارة كل من حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، وحنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية.

وقالت جامع أن الجهاز يضم نخبة متميزة من الكوادر الفنية والعلمية المتميزة والتي تمثل المكون الرئيسي في تطوير منظومة عمل الجهاز ليقوم بدوره وفق رؤية ومنهجية محددة وبمعايير واضحة تتوافق مع النظم والمعايير الدولية.

وفي هذا الإطار أشارت جامع إلى أهمية مراجعة الهيكل التنظيمي للجهاز لإيجاد إطار مؤسسي قوى يساعد على تطوير منظومة العمل بطريقة ديناميكية تسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين كل العاملين، وبما ينعكس إيجابا على الارتقاء بمكانة الجهاز إقليميا ودوليا.

وأكدت جامع حرص الوزارة التزام الجهاز بالحيادية التامة في بحث كل القضايا التي يتم دراستها لمختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أي ممارسات تعوق دخولها الأسواق وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه أوضح إبراهيم السجيني، القائم بعمل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز ملتزم بدوره الرئيسي في إرساء قواعد اقتصاد السوق الحرة وتوفير الحماية اللازمة للصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة أو احتكارية قد تؤثر سلبا على منظومة المنافسة داخل الاقتصاد المصري.

وعبر السجيني عن ثقته الكاملة في الكوادر البشرية المؤهلة المتواجدة داخل الجهاز والتي تمتلك خبرات كبيرة جعلت من جهاز حماية المنافسة المصري واحدًا من أهم أجهزة المنافسة ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى الدولي أيضًا خاصة وأن الجهاز عضو رئيسي في شبكة المنافسة الدولية.

موضوعات متعلقة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

«الجبن الأزرق».. هل هو صحي؟

الصور

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة في لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون في ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

image description

إطلالات جذابة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة

الأكثر قراءة

الاتحاد الأوروبى: الاتفاق حول سد النهضة بأيدى مصر والسودان وإثيوبيا

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

ورشة «فن تشكيل بالنحاس» ببيت السنارى.. غدًا

وزيرة الثقافة تدلى بصوتها: المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية واجب وطنى

طلعت حرب الثقافي يحتفل بعيد المقاومة الشعبية.. الليلة

في ذكرى «شاعر العقل».. أعمال شاهدة على مآسي نجيب سرور