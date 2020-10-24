اتحاد المستثمرين يطالب بمراجعة أسعار الطاقة للمصانع

أشاد المهندس علي حمزة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنمية وتطوير منطقة الصعيد، مشيرًا إلى أن الصعيد كان يعاني من نقص في الخدمات خلال السنوات الماضية.وأضاف حمزة لـ"الدستور"، أن تطوير البنية التحتية والطرق ووسائل المواصلات، فضلا عن تدشين المجمعات الصناعية المتكاملة، أديا إلى جذب استثمارات عديدة لمنطقة الصعيد، سواء كانت استثمارات محلية وأجنبية، كما عمل تدشين المجمعات الصناعية على خفض نسبة البطالة في المنطقة بنسبة 70%، موضحا أنها نسبة كبيرة استطاعت توطين أبناء الصعيد في المنطقة بدلا من الفرار نحو القاهرة ومدن الوجه البحري بحثًا عن فرص العمل.وتابع، أنه بالرغم من كل المقومات الطبيعية والبشرية الموجودة بالمنطقة، إلا أن مصانع الصعيد تعاني من زيادة أسعار الغاز والكهرباء، وأصحابها يتحملون عبئا كبيرا، مطالبًا بضرورة النظر في أسعار الغاز المستخدمة في المصانع وخاصة التي تنتج صناعات ثقيلة مثل الحديد، السيراميك، والأسمنت.