«سعد» من ذوى الهمم بمطروح: «الانتخابات حق دستورى أنا مش هتنازل عنه»

حرص أحمد سعد، أحد أبناء مطروح من ذوي الهمم، يبلغ من العمر 23 عامًا، على المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، وساعده عناصر الشرطة المعينون بلجنة أبوبكر الصديق في الإدلاء بصوته، عن طريق نقله بالكرسي المتحرك.وقال سعد لـ"الدستور"، إنه حرص اليوم على النزول للإدلاء بصوته في انتخابات النواب 2020 بمساعدة والده ووالدته مرددا: "الانتخابات حق دستوري، وأنا مش هتنازل عن حقي.. تحيا مصر".وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل