ورشة «فن تشكيل بالنحاس» ببيت السنارى.. غدًا

تبدأ في التاسعة من صباح غد الأحد فعاليات ورشة عمل للشباب من الجنسين، تحت عنوان "فن التشكيل بالنحاس" أشغال الأسلاك النحاسية ووحدات الإضاءة، بمقر بيت السناري بحي السيدة زينب.تركز الورشة على تاريخ النحاس واستخداماته المتعددة وكيفية الاستفادة منه، حيث سيتم إلقاء الضوء على أساسيات فن التشكيل بالأسلاك النحاسية، وطرق تجميع وحدات الأسلاك النحاسية وكذلك طرق التشطيب النهائية لهذه الوحدات، وستتناول الورشة بالشرح والتوضيح كيفية استخدام الأسلاك النحاسية كديكور ووحدات إضاءة وحامل للأطباق والمجات بالإضافة إلى عمل التابلوهات.تدير الورشة الفنانة مروة محمد حسنين أبوالدهب مدير نادي التشكيل بالنحاس وعضو أندية اليونسكو للحفاظ على التراث وعضو بجمعية التراث والفنون التقليدية.تهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك التعريف بمدرسة راقية من مدارس النحاس للارتقاء بإنتاج النحاس في مصر.