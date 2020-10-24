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محافظات

محافظ الفيوم يتفقد لجان انتخابات النواب ويناشد المواطنين المشاركة (فيديو)

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:16 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري
الفيوم_ زينب علاء
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد عماد، اليوم، عددًا من لجان التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2020، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات قد تواجه سير عملية التصويت.

وشملت جولة محافظ الفيوم لجان مدارس عزة زيدان الرسمية للغات، مدينة فارس للتعليم الأساسي، جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية بمدينة الفيوم، وفي لفتة إنسانية، قام المحافظ خلال جولته التفقدية بلجنة مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية، باصطحاب إحدى السيدات من كبار السن إلى داخل المدرسة، كما وجه بمساعدتها فى الوصول إلى لجنتها الانتخابية حتى انتهائها من عملية التصويت.

واطمأن المحافظ، خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية، كما تفقد أماكن انتظار المشاركين فى الانتخابات من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتابع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للوقوف على مدى التزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بكافة أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظًا على سلامة الجميع.

وأشار محافظ الفيوم، إلى انتظام العملية الانتخابية بكافة لجان التصويت بمختلف مراكز وقري المحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو العام، لافتًا إلى أنه تم رصد ملاحظتين فقط بلجان الانتخابات، وتم تلافيهما على الفور، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد أعلنت حالة الطوارئ لتذليل أي عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بها في صورة حضارية مشرفة، مشددًا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل.

وناشد "الأنصاري"، جميع مواطني المحافظة بضرورة المشاركة فى هذا العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب، والمشاركة الإيجابية في التصويت لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.

وفتحت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب أبوابها، اليوم السبت، في التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

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