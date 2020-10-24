قومي المرأة ببني سويف: إقبال من السيدات على لجان الانتخابات

توافدت السيدات على اللجان الانتخابية داخل قرى ومراكز محافظة بنى سويف، اليوم السبت، منذ فتح باب التصويت لانتخابات مجلس النواب.وأوضحت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، أن السيدات يحرصن على التوافد بأعداد كبيرة على اللجان وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وقيام رجال الشرطة بمساعدة كبار السن بتوفير كراسي متحركة لمساعدتهم حتى وصولهم إلى اللجان.وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومي، هما السبت والأحد، في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.