«أمهات مصر» يرصد تسلم الكتب: مدارس تشترط سداد المصروفات

رصد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، برئاسة عبير أحمد، متابعة عملية تسلم الكتب داخل المدارس، بعد مرور الأسبوع الأول من العام الجديد 2020-2021.وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر، إن عددًا من المدارس سلمت الكتب للطلاب في الأسبوع الأول، وأخري سلمت الكتب لفرق دراسية دون الأخري منتظرة وصولها من المطبعة، حسب أولياء الأمور.وأضافت "عبير"، في تصريحات صحفية، أن هناك مدارس في عدد من المحافظات ربطت تسليم الكتب بسداد المصروفات، مخالفة تعليمات وزارة التربية والتعليم بضرورة عدم الربط، بينما مدارس أخري سلمتها للطلاب دون سداد المصروفات.وكان المئات من أولياء الأمور قد تفاعلوا علي صفحة اتحاد أمهات مصر وصفحة ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، فيسبوك، مؤكدين أن بعضهم تسلموا الكتب، والبعض الآخر لم يتسلمها بسبب ربط مدارسهم تسليم الكتب بسداد المصروفات.