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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:16 م
ديفيد هوكني
ديفيد هوكني
وكالات
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قامت دار أوبرا بريطانيا ببيع لوحة للرسام البريطاني «ديفيد هوكني» بمبلغ 12.8 مليون جنيه إسترليني في مزاد علني، بهدف مواجهة الآثار المالية لجائحة فيروس كورونا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن اللوحة تمثل مدير الأوبرا بين عامي 1945 و1970 السير ديفيد وبستر، وأعلنت الدار أنها ستضطر لبيع اللوحة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وعانت المؤسسات الثقافية البريطانية من خسائر مالية ضخمة بسبب الإقفال خلال مرحلة الحجر المرتبط بالجائحة التي أدت إلى وفاة أكثر من 44 ألف شخص في بريطانيا.

وتعتزم الدار اللندنية الشهيرة تنظيم حملة جمع تبرعات، وخفض تكاليفها، والاستغناء عن خدمات عدد من موظفيها، كما تستهدف الحصول على دعم حكومي.

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت، منذ شهور، أنها ستدعم القطاع الثقافي بمبلغ 1.57 مليار جنيه إسترليني.

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