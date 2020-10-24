محافظ مطروح وسفير ألمانيا يشهدان احتفالات الذكرى 78 لمعركة العلمين

شهدت مدينة العلمين، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى الـ78 لمعركة العلمين بين دول الحلفاء والمحور عام 1942، وذلك بالمقابر الألمانية، بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وسفير ألمانيا بالقاهرة وعدد من سفراء وقناصل الدول الأجنبية التي شاركت في الحرب، وجموع من أهالي ضحايا الحرب العالمية الثانية.وشهدت المقابر الألمانية مظاهر الاحتفالات بمشاركة أقارب الجنود الذين شاركوا في المعركة، والتي تضم رفات 4231 قتيلا من الضحايا الذين لقوا حتفهم أثناء المعركة.وقام محافظ مطروح وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية وسفراء الدول المشاركة بوضع أكاليل الزهور، تلتها كلمة إحياء ذكرى ضحايا المعركة، ثم الوقوف دقيقة حدادا، ثم صلاة من أجل ضحايا المعركة.يذكر أن موقعة العلمين وقعت في 24 أكتوبر 1942 وخلفت وراءها آلاف القتلى ومخلفات الحرب بين قوات الحلفاء والمحور.