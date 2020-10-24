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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:20 م
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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أدلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 بلجنة مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بالعجوزة بمحافظة الجيزة.

وناشد المصيلحي، جموع أبناء الشعب المصري ممن لهم حق الانتخاب، المشاركة والتصويت في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر.

وأكد المصيلحي أن وجود مجلس النواب هو استحقاق دستوري مهم، جنبًا إلى جنب مع مجلس الشيوخ.

وأشاد بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل اللجان، حيث التباعد الاجتماعي وحرص المواطنين على ارتداء الكمامات.

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