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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى: التوصل لاتفاق حول ملء سد النهضة بأيدى مصر والسودان وإثيوبيا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:15 م
سد النهضة
سد النهضة
مروة عنبر
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، عن التوصل لاتفاق حول ملء سد النهضة بأيدي إثيوبيا ومصر والسودان، وفقًا لما أوردته قناة «العربية» فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إثيوبيا أخلت باتفاق ينهي أزمة سد النهضة مع مصر والسودان.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، عقب اتصال هاتفي مع ترامب، إنه يريد التوصل إلى حل ودي، فيما أكدت مصر في أكثر من مناسبة أن إثيوبيا أخلت باتفاقياتها، فضلًا عن مراوغتها وتعنتها لعدم التوصل إلى حل.


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