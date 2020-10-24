رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«فجأة افترقنا» لتامر حسني تتخطى 4 ملايين مشاهدة خلال يومين

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:11 م
تامر حسني
تامر حسني
دعاء عبد المقصود
طباعة
تخطت أغنية "فجأة افترقنا " للنجم تامر حسنى حاجز الـ4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك منذ طرحها أمس الأول.

الأغنية هى أحدث أغاني ألبوم تامر حسنى الجديد "خليك فولاذي"، ومن كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي وتوزيع وميكساج يحيى يوسف.

وكان تامر قد طرح أغنية "مبطّلناش إحساس"، وهى أولى أغاني ألبوم تامر حسني الجديد "خليك فولاذي"، من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس، وكان قبلها قد طرح دويتو "اختراع" مع محمود العسيلي، وحققت نجاحا كبيرا.

ويشهد ألبوم "خليك فولاذي" عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور على الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".

موضوعات متعلقة

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

الصور

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

image description

إطلالات جذابة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

استمرار تطهير وتعقيم مقرات لجان انتخابات النواب بأسيوط (صور)

image description

تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

الأكثر قراءة

الاتحاد الأوروبي: التوصل لاتفاق حول ملء سد النهضة بأيدي مصر والسودان وإثيوبيا

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

«الجبن الأزرق».. هل هو صحي؟

مكملات غذائية تساعدك في رحلة إنقاص الوزن

الاضطرابات العصبية.. اكتشاف خطر مميت لهواء المدن

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

طلعت حرب الثقافي يحتفل بعيد المقاومة الشعبية.. الليلة

في ذكرى «شاعر العقل».. أعمال شاهدة على مآسي نجيب سرور

«الأدهم» للنشر تصدر المجموعة القصصية «فتاة إيرلهام»

سينما الهناجر تعرض الفيلم العمانى «زيانا»