«فجأة افترقنا» لتامر حسني تتخطى 4 ملايين مشاهدة خلال يومين

تخطت أغنية "فجأة افترقنا " للنجم تامر حسنى حاجز الـ4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك منذ طرحها أمس الأول.الأغنية هى أحدث أغاني ألبوم تامر حسنى الجديد "خليك فولاذي"، ومن كلمات محمد عاطف، وألحان تامر علي وتوزيع وميكساج يحيى يوسف.وكان تامر قد طرح أغنية "مبطّلناش إحساس"، وهى أولى أغاني ألبوم تامر حسني الجديد "خليك فولاذي"، من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع أمين نبيل، ميكس هاني محروس، وكان قبلها قد طرح دويتو "اختراع" مع محمود العسيلي، وحققت نجاحا كبيرا.ويشهد ألبوم "خليك فولاذي" عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور على الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".