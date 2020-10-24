طواقم طبية باللجان الانتخابية بالفيوم للكشف على الناخبين (صور)

قامت مديرية الصحة بالفيوم، بتوفير طواقم طبية باللجان للكشف على الناخبين وقياس السكر والضغط للراغبين في ذلك منهم بجانب توفير الكمامات والكحول.وشهدت اللجان بمدينة الفيوم، إقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠م، وخاصة من السيدات وكبار السن، وسط تشديدات أمنية مكثفة.وكانت اللجان الانتخابية فتحت أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.