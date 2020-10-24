طلعت حرب الثقافي يحتفل بعيد المقاومة الشعبية.. الليلة

بمناسبة عيد المقاومة الشعبية لشعب السويس، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية٬ في السادسة من مساء اليوم٬ حلقة جديدة من حلقات الصالون الثقافي٬ والذي يقام تحت شعار ذاكرة الوطن.يتضمن الاحتفال أمسية خاصة بذكرى انتصار قوات المقاومة الشعبية على قوات الجيش الإسرائيلى التى حاولت اقتحام مدينة السويس يومي 24 و25 أكتوبر 1973 قبل ساعات من تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.يدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي، ويستضيف اللواء مختار الفار، اللواء محمد بيومي عبد العزيز، الشاعر محمد بغدادي.ضيف شرف الصالون المؤرخ السويسي سادات غريب محمد غريب، نجل شيخ الفدائيين بمدينة السويس، والذي ألف كتاب " قصة مدينة السويس" والذي يرصد فيه نضال المدينة خلال فترة حرب أكتوبر، والبطولات التي قام بها أهل المدينة خلال فترة الحصار.هذا وتعقد الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.