أردوغان يعين27 من حزبه في مناصب قيادية

قرر الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، أن يزيد من قبضته على البلاد، وقام بتعيين أعضاء حزبه فى المناصب القيادية بوزارة المالية الخزانة، على الرغم من إسناد تلك الوزارة لصهره بيرات البيرق.ونشرت الجريدة الرسمية للحكومة التركية، اليوم السبت، قرارا لأردوغان بتعيين27 قياديا، 20 منهم في وزارة المالية و7 آخرين في وزارة الزراعة، أغلبهم أعضاء بحزب العدالة والتنمية، والبقية من أعضاء حزب الحركة القومية، حليف أردوغان.وشملت التعيينات وزارة الخزانة والمالية وإدارة الإيرادات، كذلك وزارة الزراعة ومديرية الغابات، وفقا لموقع «تركيا الآن».وفى السياق، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية في تركيا، أن حكومة العدالة والتنمية باتت تعتمد على الغرامات التي تفرضها على المواطنين لتعويض عجز الموازنة، وبلغت قيمة الغرامات نحو 11 مليارا و48 مليون ليرة خلال 9 أشهر من العام الحالي 2020، فيما يعاني الشعب التركي من أزمات اقتصادية طاحنة.وفرض صهر أردوغان غرامات بحق المواطنين الذين لا يرتدون الأقنعة الطبية، فضلا عن زيادة قيمة المخالفات المرورية والمخالفات الضريبية لتعويض عجز الميزانية.وعلى الرغم من فشله في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، قرر الرئيس التركي، منذ أيام، إسناد منصب جديد لصهره وزير الخزانة والمالية، وهو مستشار رئيس لجنة دعم الصناعات المحلية، التي يرأسها أردوغان، وستكون أول لجنة في تركيا تسيطر على شركات القطاع الخاص والعام.ومن المفترض أن تتولى اللجنة مهام تطوير الإنتاج المحلي والقدرات التكنولوجية بطرق مختلفة، بما يتماشى مع السياسات والأهداف المدرجة في خطط وبرامج التنمية، لتيسير عمليات الاستثمار والإنتاج وتمويل المنتجين وزيادة قدرتهم التنافسية.وتتكون اللجنة من نائب الرئيس، ووزير الصناعة والتكنولوجيا، ووزير الخزانة والمالية، ووزير التجارة، الذين لديهم صلاحيات للتعديل في عقود التعاون بين القطاعين العام والخاص.