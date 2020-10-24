ناخبون: حرارة ساعات الظهيرة لن تمنعنا من خدمة الوطن

بوجه يتصبب منه العرق، قرر محمد حسن، البالغ من العمر 45 عامًا، للتوجه إلى مدرسة الشهيد هشام شتا، في منطقة الهرم، التابعة لمحافظة الجيزة، للإدلاء بصوته في الانتخابات مجلس الشعب.قال محمد لـ"الدستور" إنه قرر الذهاب للإدلاء بصوته بعد حصوله على إذن من مقر عمله في إحدى المصالح الحكومية التابعة للحي، للذهاب للمشاركة في العرس الديمقراطي، معلقًا: "مفيش حاجة هتمنعنا عن خدمة الوطن".فيما أوضح علي حسن، البالغ من العمر 50 عامًا أنه قرر المشاركة في انتخابات مجلس الشعب لاختيار من يمثله، مطالبًا المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات لاختيار الأصلح من وجهة نظرهم، معقبا:" لازم الناس كلها تشارك في العملية الانتخابية علشان نقدر نحاسب كل المسئولين من خلال من يمثلنا في البرلمان".وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطًا ساخنًا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.