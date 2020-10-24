أطقم طبية داخل لجان انتخابات «النواب» بالوادي الجديد

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، على وجود طاقم طبي متكامل ومدرب على أعلي مستوي داخل لجان الانتخابات البرلمانية.وقال "محروس" إن العملية الانتخابية تسير على خطى جيدة دون أي معوقات حتي الأن، ولا يوجد إشتباه بحالات كورونا حتي هذه اللحظة.كانت لجان الانتخابات فتحت ابوابها في تمام التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.ويتنافس فى الانتخابات الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة.وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.