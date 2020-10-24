رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أطقم طبية داخل لجان انتخابات «النواب» بالوادي الجديد

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:51 م
قافلة طبية بالوادي
قافلة طبية بالوادي الجديد
الوادي الجديد : محمد مهدي
طباعة
أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، على وجود طاقم طبي متكامل ومدرب على أعلي مستوي داخل لجان الانتخابات البرلمانية.

وقال "محروس" إن العملية الانتخابية تسير على خطى جيدة دون أي معوقات حتي الأن، ولا يوجد إشتباه بحالات كورونا حتي هذه اللحظة.

كانت لجان الانتخابات فتحت ابوابها في تمام التاسعة من صباح اليوم وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويتنافس فى الانتخابات الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة.

وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الجبن الأزرق».. هل هو صحي؟

«لاعق الأحذية وجوز الست».. حقيقة الخائنين عماد البحيري وأحمد عطوان (فيديو)

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الباز: دعاء خليفة «نمرة إخوانية» جديدة.. وتكلمت عنى شخصيًا

الصور

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

image description

إطلالات جذابة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

استمرار تطهير وتعقيم مقرات لجان انتخابات النواب بأسيوط (صور)

image description

تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

الأكثر قراءة

الاتحاد الأوروبي: التوصل لاتفاق حول ملء سد النهضة بأيدي مصر والسودان وإثيوبيا

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

«الجبن الأزرق».. هل هو صحي؟

مكملات غذائية تساعدك في رحلة إنقاص الوزن

الاضطرابات العصبية.. اكتشاف خطر مميت لهواء المدن

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

طلعت حرب الثقافي يحتفل بعيد المقاومة الشعبية.. الليلة

في ذكرى «شاعر العقل».. أعمال شاهدة على مآسي نجيب سرور

«الأدهم» للنشر تصدر المجموعة القصصية «فتاة إيرلهام»

سينما الهناجر تعرض الفيلم العمانى «زيانا»