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مصر

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:10 م
الأرصاد
الأرصاد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الأحد، طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.. طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على السواحل الغربية، لطيف ليلا على السواحل الشرقية.. طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، لطيف ليلا على جنوب سيناء.. طقس معتدل نهارا، والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على شمال الصعيد.. طقس مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

وبالنسبة للظواهر الجوية: تكون هناك فرصة لهطول أمطار خفيفة بنسبة 20% على القاهرة الكبرى.. فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفرالشيخ).. أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الإسكندرية.. أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة (دمياط- بورسعيد).. أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 19
الإسكندرية 27 20
وادي النطرون 27 19
طنطا 28 19
شبين الكوم 28 19
دمنهور 27 20
بلطيم 27 20
مطروح 26 18
السلوم 26 18
سيوة 27 16
بورسعيد 27 23
دمياط 27 22
الزقازيق 28 20
المنصورة 27 19
الإسماعيلية 28 20
السويس 28 21
العريش 28 20
رفح 28 19
رأس سدر 29 21
نخل 28 17
نويبع 27 24
طابا 27 22
كاترين 27 15
الطور 27 23
شرم الشيخ 32 25
الغردقة 31 24
مرسى علم 31 24
الفيوم 29 19
بنى سويف 29 18
المنيا 29 17
أسيوط 31 18
سوهاج 31 19
قنا 31 20
الأقصر 32 21
أسوان 32 23
إدفو 33 23
أبوسمبل 32 23
الوادي الجديد 33 18
شلاتين 33 26
أبورماد 32 27
حلايب 31 27
رأس حدربة 31 28

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