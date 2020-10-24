صحيفة سعودية: اهتداء الليبيين للحل السلمي جنبهم قنبلة إرهابية تركية

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، أن اهتداء الليبيين إلى طريق الحلّ السلمي، وإنصاتهم إلى لغة العقل، لا يمكن إلاّ أن يثلجا صدر الشقيق العربي، ويريحاه من قنبلة إرهابية يمكن أن تنفجر في أي اتجاه بفعل آلاف الإرهابيين الذين استجلبهم أردوغان.وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها، اليوم السبت، بعنوان (الاتفاق الليبي) - "أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، استفاني وليامز عن التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في ليبيا حول وقف إطلاق النار، وعلى الرغم من الترحيب الدولي والعربي الواسع الذي لقيه الإعلان، إلاّ أن العديد من النقاط لا تزال غامضة بشأن النفط والمرتزقة والميليشيات".وأشارت إلى أن التأييد العربي والدولي الداعم لمبادرة لملمة الجرح الليبي لم يتوقف، وأنّ توافق طرفي السلطة على وقف إطلاق النار، وعلى التوجّه صوب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، يُعدّ خطوة أولى حاسمة على طريق طي صفحة الصراع، والتوجّه نحو حلّ سياسي تكون فيه الكلمة الأولى والأخيرة للشعب الليبي.