مندوب فلسطين يطالب بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح المعتقلين إداريا

طالب مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة رياض منصور اليوم السبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح المعتقلين إداريا بالمخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن منصور قوله" إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة الاثنين المقبل لمناقشة مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالبدء في خطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.وأضاف أن الجلسة تأتي في إطار الحراك المتواصل ضد الاحتلال وانتهاكاته، مشيرا إلى أنه تم التحضير لها مع الأعضاء والأطراف المعنية بينها روسيا، التي تتولى رئاسة المجلس للشهر الجاري، واتفق على إعطائها أهمية إضافية برفع مستوى تمثيلها، بمشاركة وزراء ونواب وزراء خارجية بعض الدول، إلى جانب المندوبين الدائمين.ونوه بأن الجلسة ستتطرق إلى الهجمة الاستيطانية، وخطوات الضم، وانتهاكات الاحتلال ضد الأسرى وفي مقدمتهم الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.