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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

علاء عابد يتفقد اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 03:11 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
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تفقد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس غرفة عمليات انتخابات الحزب بالجيزة، والمستشار أحمد سعد الدين، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اللجان الانتخابات بمحافظة الجيزة، ومنها الشيخ زايد وأكتوبر.

وقال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب، إن العملية الانتخابية تجري بشكل حضاري وتنظيم كبير من جانب رجال وزارة الداخلية، والقائمين على العملية الانتخابية، التي تظهر وجه مصر الحضاري والديمقراطي.

ودعا نائب رئيس حزب مستقبل وطن المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي ليختاروا من يمثلهم تحت قبة البرلمان المصري ومن يرونه مناسبًا.

وقد انطلقت، صباح اليوم السبت، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج، الأربعاء الماضي، 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت، أمس الجمعة 23 أكتوبر.

وتستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت، وغدا الأحد، 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي، هي: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة هى (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

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