«فايزة» على كرسى متحرك بانتخابات النواب: بحلم ببيت يحمينى من الأمطار

فايزة محمد حسن، مصرية تتخطى الستين عامًا، تدخل لجنتها الانتخابية بمدرسة الأورمان الثانوية علي كرسي متحرك ورسم على وجهها ملامح المرض والشقى، ورغم ذلك تصر على المشاركة في انتخابات مجلس النواب.وقالت الحاجة فايزة وهي تبكي خلال حديثها لـ"الدستور": "أنا شاركت في جميع الاستحقاقات الانتخابية، وبشارك النهاردة رغم مرضي الشديد، نفسي أتعالج وأروح لدكتور، ظروفي صعبة وولادي الاتنين ماتوا ومفيش حد بيسأل عليا، نفسي أصلح البيت اللي قاعدة فيه، الشتاء على وصول وخايفة من مياه الأمطار".وفتحت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب أبوابها اليوم السبت في التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطًا ساخنًا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.