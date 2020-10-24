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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو دياب يتصدر تريند جوجل بـ«أهي أهي»

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:58 م
عمرو دياب
عمرو دياب
أمير محمد خالد
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تصدر الهضبة عمرو دياب تريند موقع جوجل، اليوم السبت، بعد طرحه أمس أغنية «أهي أهي» بمشاركة اليونانية إيريني بابادوبلو.

وتعاون عمرو دياب في «أهي أهي»، مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى، والتوزيع الموسيقي والميكس لعادل حقي، وعازفين أجانب خلال تسجيل الأغنية، الذي تم بين مصر واليونان وإسبانيا، حيث شارك في العزف كل من انريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".

وتعد "أهي أهي" ثاني تعاون بين الهضبة ومطربي اليونان، حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية أنجيلا دميتري في دويتو "بحبك أكتر" و"حبيب قلبي" عام 1999.

وتعد إيريني بابادوبلو واحدة من أشهر المطربات اليونانيات، وحققت أحدث أغنياتها "رقصة قلبي" نجاحًا كبيرًا عند طرحها باليونان.

وتقول الأغنية: "في حد نشوفه بالعين نبتسم.. نسلم والموضوع يتحسم.. جماله بالإيد عمره مايترسم.. ظلم لتفاصيل حلوة كتيرة فيه.. أهى أهى أهى فرحة حياتي أهى.. ماهو دا اللي لما عدى كله اتجنن عليه".

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