عودة طوابير الناخبين أمام لجنة «أم خنان» بالحوامدية

شهدت لجنة مدرسة أم خنان الابتدائية، التابعة لمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، إقبالًا كثيفًا من الناخبين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم.أصطف الناخبون في طوابير امتدت لعدة أمتار أمام اللجان، وحرص رجال الشرطة المكلفون بعملية التأمين على تنظيم سير العملية الانتخابية مؤكدين حرصهم على سلامة الجميع.وطالب رجال الأمن المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية في ظل الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها أزمة فيروس كورونا.وفتحت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب أبوابها، اليوم السبت في التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطًا ساخنًا برقم 19826، لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب 1879 مرشحًا فى 71 دائرة بالنظام الفردي، 4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، يومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.