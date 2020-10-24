تزايد الإقبال على لجان كرداسة فى انتخابات النواب (صور)

شهدت لجان المدرسة الثانوية الرسمية للغات بكرداسة تزايدًا في الإقبال من قبل الناخبين ظهر اليوم، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والأحد في التاسعة صباحًا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطًا ساخنًا برقم 19826، وذلك للاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.