«عليا» تدلى بصوتها للمرة الأولى: اخترت من يمثلنى تحت القبة

في مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات تشارك عليا محمود في الاستحقاق الانتخابي لأول مرة بعد بلوغها السن القانونية.تقول "عليا":" أصررت على المشاركة في الانتخابات، فحصت جميع المرشحين لأنتخب من يصلح، وقد قرأت الإرشادات جيدًا حتى لا أضيع فرصة الإدلاء بصوتي وحقي في اختيار من يمثلنى".فتحت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب أبوابها، اليوم السبت في التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطا ساخنا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.