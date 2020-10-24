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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التنمية للناخبين: اختاروا مرشحكم بحرية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 01:54 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه أصدر توجيهات مشددة لكافة المحافظات بالحيادية التامة والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، موضحا أن كافة أجهزة الدولة على الحياد التام من الجميع.

وأكد شعراوي، وجود تنسيق مستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات محافظات المرحلة الأولى، ووجه الوزير باستمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير للحد من فيروس كورونا لضمان سلامة الناخبين، وتوفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

وقال شعراوي إن الانتخابات البرلمانية الحالية هي الثانية بعد ثورة 30 يونيو، موجها حديثه لكافة المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى، قائلًا: "صوتكم أمانة وهيفرق جدًا أمام العالم.. واختاروا بحرية مرشحكم".

وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها، اليوم السبت، للتصويت في انتخابات مجلس النواب 2020، وتفتح اللجان أبوابها على مدى يومي، هما السبت والأحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصتين لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات، وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.

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