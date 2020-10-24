وكيل «تعليم مطروح»: المحافظة ستضرب المثل فى انتخابات النواب (فيديو)

قال الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن المحافظة تختلف عن جميع محافظات مصر في الاستحقاقات الانتخابية، كونها حدودية تحكمها العادات والتقاليد البدوية.وأوضح النيلي، لـ"الدستور"، أن هناك ترابطًا بين أبناء القبائل يجعل كل شىء في محافظة مطروح يسير بنظام، مشيرًا إلى أن المحافظ وجه التنفيذيين بالوقوف على حياد تام وعلى مسافة واحدة من جميع المرشحين بانتخابات مجلس النواب 2020.وناشد النيلي المواطنين بقوله: "شاركوا في الانتخابات، وزارة الداخلية موفرة أعلى مستوى أمني، انزلوا وشاركوا واختاروا نائبكم القادم"، مؤكدًا أن مطروح ستضرب المثل في انتخابات النواب.وفتحت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب أبوابها، اليوم السبت، في التاسعة صباحا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطًا ساخنًا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى: الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.