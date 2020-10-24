رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأدهم» للنشر تصدر المجموعة القصصية «فتاة إيرلهام»

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:03 م
فتاة إيرلهام
فتاة إيرلهام
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع٬ مجموعة قصصية جديدة للكاتب ناصر كمال٬ تحت عنوان "فتاة إيرلهام".

ومن إحدى قصص المجموعة نقرأ: "رأيت صورتي وجميع تفاصيل الغرفة كظلال شبه واضحة، وقبل أن أكمل إغلاق الستائر بدت خلفي من خلال زجاج النافذة صورة فتاة رمادية صغيرة واقفة في منتصف الغرفة وكأنها خرجت توًّا من أحد أفلام الأبيض والأسود فصعقت والتفت خلفي ولكني لم أجد شيئًا".

ظللت دقائق واقفًا مشدوها أحاول تفسير ما رأيت، وأخيرًا حركت رأسي حتى أتيقن من أنني ما زلت مستيقظًا. قلت لنفسي ربما النظر إلى شاشة الحاسب لمدة طويلة يؤثر عليه.

ذهبت إلي السرير وفضلت أن أبقي مصباح المكتب مضاءً٬ لكن صورة الفتاة ظلت في مخيلتي حتى أنني كدت أراها في سقف الغرفة٬ حاولت جاهدًا أن أنام لكن لم أنجح في ذلك إلا مع بوادر شروق الشمس وطلوع فجر اليوم الجديد.

موضوعات متعلقة

حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات 2020 للاستعلام عن اللجنة الانتخابية

مدرسة دولية تلجأ لـ«فصول تحت الأرض».. وأولياء الأمور: لن ننتظر كارثة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الصور

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

image description

إطلالات جذابة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الاتحاد الأوروبى: الاتفاق حول سد النهضة بأيدى مصر والسودان وإثيوبيا

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

العثور على أول عش للدبابير القاتلة في الولايات المتحدة

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

طلعت حرب الثقافي يحتفل بعيد المقاومة الشعبية.. الليلة

«الأدهم» للنشر تصدر المجموعة القصصية «فتاة إيرلهام»

بكى لـ«أحلام الفتى الطائر».. ابنة أخو نجيب سرور تروى لحظاته الأخيرة

ورشة «فن تشكيل بالنحاس» ببيت السنارى.. غدًا