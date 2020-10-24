«الأدهم» للنشر تصدر المجموعة القصصية «فتاة إيرلهام»

صدرت حديثًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع٬ مجموعة قصصية جديدة للكاتب ناصر كمال٬ تحت عنوان "فتاة إيرلهام".ومن إحدى قصص المجموعة نقرأ: "رأيت صورتي وجميع تفاصيل الغرفة كظلال شبه واضحة، وقبل أن أكمل إغلاق الستائر بدت خلفي من خلال زجاج النافذة صورة فتاة رمادية صغيرة واقفة في منتصف الغرفة وكأنها خرجت توًّا من أحد أفلام الأبيض والأسود فصعقت والتفت خلفي ولكني لم أجد شيئًا".ظللت دقائق واقفًا مشدوها أحاول تفسير ما رأيت، وأخيرًا حركت رأسي حتى أتيقن من أنني ما زلت مستيقظًا. قلت لنفسي ربما النظر إلى شاشة الحاسب لمدة طويلة يؤثر عليه.ذهبت إلي السرير وفضلت أن أبقي مصباح المكتب مضاءً٬ لكن صورة الفتاة ظلت في مخيلتي حتى أنني كدت أراها في سقف الغرفة٬ حاولت جاهدًا أن أنام لكن لم أنجح في ذلك إلا مع بوادر شروق الشمس وطلوع فجر اليوم الجديد.